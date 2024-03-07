Вестник Кавказа

Туристка пострадала в горах КБР

Туристка пострадала в горах КБР
© Фото: МЧС КБР
Путешественнице, которая совершала прогулку в горном районе КБР, потребовалась помощь спасателей из-за травмы ноги.

Спасатели КБР помогли туристке из Ростовской области, которая повредила ногу при падении в горах республики. Об этом сообщается МЧС региона. 

Отмечается, что спасатели получили сигнал о помощи сразу же отправились на место происшествия. Путешественнице наложили шину и спусти вниз с помощью спасательных саней. Она была передана врачам и сейчас ее жизни ничего не угрожает. 

Спасатели региона порекомендовали туристам быть внимательными при пеших прогулках на турмаршрутах.

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