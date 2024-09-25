Вестник Кавказа

Турист сорвался с моста в Сочи

Турист сорвался с моста в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Московской области упал с моста в Сочи. Врачи констатировали у пострадавшего переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Этой ночью в Сочи житель Московской области упал с пешеходного моста. Причины его падения до сих пор неизвестны.

Сразу после падения на месте происшествия оказались несколько свидетелей. Увидев, что происходило на мосту, один из прохожих  вмешался. Он оценил ситуацию и спустился к пострадавшему и оставался с ним, пока не приехали спасатели.

Спасательные службы прибыли на место ЧП вскоре после вызова. Используя специальное оборудование, они сумели поднять пострадавшего. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и доставили в больницу.

Медики констатировали у пострадавшего переохлаждение и многочисленные травмы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Гостиница для футболистов появится в Сочи

Гостиница для футболистов появится в Сочи

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

Новые электробусы прибыли в Сочи

Новые электробусы прибыли в Сочи

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Красная Поляна ждет на 15% больше туристов этом зимой

Красная Поляна ждет на 15% больше туристов этом зимой

Погода помешала самолету из Сочи сесть в Улан-Удэ

Погода помешала самолету из Сочи сесть в Улан-Удэ

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Экспертиза одобрила подготовку к строительству обхода Адлера

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи арестован в Москве

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Бывший мэр Сочи может провести 10 лет жизни за решеткой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы