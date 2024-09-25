Турист сорвался с моста в Сочи

Житель Московской области упал с моста в Сочи. Врачи констатировали у пострадавшего переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Этой ночью в Сочи житель Московской области упал с пешеходного моста. Причины его падения до сих пор неизвестны.

Сразу после падения на месте происшествия оказались несколько свидетелей. Увидев, что происходило на мосту, один из прохожих вмешался. Он оценил ситуацию и спустился к пострадавшему и оставался с ним, пока не приехали спасатели.

Спасательные службы прибыли на место ЧП вскоре после вызова. Используя специальное оборудование, они сумели поднять пострадавшего. Спасатели оказали ему доврачебную помощь и доставили в больницу.

Медики констатировали у пострадавшего переохлаждение и многочисленные травмы.