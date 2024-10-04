Вестник Кавказа

Турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Параплан
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Житель Перми разбился, катаясь на параплане в горах Кабардино-Балкарии. Группа, в составе которой отдыхал турист, оказалась не зарегистрирована в МЧС.

Парапланерист, приехавший на отдых из Перми, погиб в горах Кабардино-Балкарии, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Трагедия произошла сегодня. Спасатели получили сигнал о том, что турист, житель Перми, скончался катаясь на параплане. Мужчина разбился в верховьях Чегемского ущелья, совершив жесткую посадку.

"Прибывшие на место спасатели МЧС установили, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью"

– МЧС Кабардино-Балкарии

Они эвакуировали тело погибшего.

Известно, что группа, в составе которой спортсмен отдыхал в КБР, не зарегистрировалась в МЧС.

В поисковых работах участвовали сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Сейчас в произошедшем разбирается Следком.

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