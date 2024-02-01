Турецкий наблюдатель: выборы в Азербайджане прошли очень демократично

Президентские выборы в Азербайджане были организованы очень демократично, рассказал "Вестнику Кавказа" наблюдатель, руководитель группы дружбы с Азербайджаном турецкого парламента Шамиль Айрым.

ЭКСКЛЮЗИВ

Наблюдатель из Турции, руководитель группы дружбы с Азербайджаном парламента Турции Шамиль Айрым оценил выборы президента, прошедшие 7 февраля в Азербайджане, и объяснил их итоги. Своими наблюдениями и мыслями он поделился в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

По словам турецкого парламентария, выборы прошли хорошо. "Я уже пару раз бывал на выборах. И всякий раз мы наблюдаем за тем, что происходит на избирательных участках. Все было очень демократично", – отметил политик.

Он также оценил предварительные результаты выборов: на них убедительную победу одерживает президент Ильхам Алиев.

"Я думал, что Ильхам Алиев победит с 95%, потому что он вернул Карабах и провел антитеррористическую операцию. Ведь это очень важно. Азербайджанский народ много лет пытался вернуть свою землю у Армении. Вот почему азербайджанцы проголосовали за Алиева", – пояснил Шамиль Айрым.

Результаты президентских выборов

На данный момент посчитано подавляющее большинство поданных голосов – обработано около 94% бюллетеней. По этим данным, лидирует действующий президент – Ильхам Алиев. За него проголосовали 92,05% избирателей.