Очередное землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше, магнитуда составила 4,3. В феврале город сильно пострадал в результате мощных подземных толчков.
Землетрясение потрясло район Гексун, расположенный в турецком городе Кахраманмараш, сообщает Агентство по ликвидации ЧС в Турции.
По их данным, подземные толчки ощущались в 18:31 (совпадает с московским). При этом очаг землетрясения располагался на глубине более 7 км.
Следует напомнить, что Кахраманмараш – один из турецких городов, который серьезно пострадал в результате мощных землетрясений в начале февраля текущего года.