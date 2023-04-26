Опубликовано: 19:19, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередное землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше, магнитуда составила 4,3. В феврале город сильно пострадал в результате мощных подземных толчков.

Землетрясение потрясло район Гексун, расположенный в турецком городе Кахраманмараш, сообщает Агентство по ликвидации ЧС в Турции.

По их данным, подземные толчки ощущались в 18:31 (совпадает с московским). При этом очаг землетрясения располагался на глубине более 7 км.

Следует напомнить, что Кахраманмараш – один из турецких городов, который серьезно пострадал в результате мощных землетрясений в начале февраля текущего года.