Турецкий авиарынок мгновенно отреагировал на падение курса лиры

Авиационные власти Турции сегодня, на следующий день после рекордного падения курса турецкой национальной валюты, установили новый максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов – они подорожали на 43%.
"Власти установили новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону – 1650 лир (61 доллар)"
– газета Cumhuriyet
Как поясняет издание, такое решение вызвано ростом налогов, а также падением курса национальной валюты, однако поражает скорость, с которой авиакомпании страны подкорректировали цены: авиабилеты на ближайшие даты, да и на даты в конце августа - в продаже есть только по цене в 1650 лир в одну сторону, причем не только у авиакомпании Turkish Airlines, но и у ее дочки-лоукостера AnadoluJet, передает РИА Новости.
Любопытно, что до введения нового ценового предела цены на авиабилеты отличались в зависимости от класса перевозки и времени вылета и бронирования, теперь же эта разница осталась в прошлом. Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне турецкая национальная валюта снова обновила исторический минимум, рухнув ниже психологической отметки в 27 лир за доллар.