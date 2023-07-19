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Турецкий авиарынок мгновенно отреагировал на падение курса лиры

Турецкий авиарынок мгновенно отреагировал на падение курса лиры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиавласти Турции одними из первых отреагировали на изменившийся курс национальной валюты, установив новый максимум цен на билеты внутренних авиарейсов, а по сути подняв их стоимость почти в полтора раза.

Авиационные власти Турции сегодня, на следующий день после рекордного падения курса турецкой национальной валюты, установили новый максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов – они подорожали на 43%.

"Власти установили новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону – 1650 лир (61 доллар)"

– газета Cumhuriyet

Как поясняет издание, такое решение вызвано ростом налогов, а также падением курса национальной валюты, однако поражает скорость, с которой авиакомпании страны подкорректировали цены: авиабилеты на ближайшие даты, да и на даты в конце августа - в продаже есть только по цене в 1650 лир в одну сторону, причем не только у авиакомпании Turkish Airlines, но и у ее дочки-лоукостера AnadoluJet, передает РИА Новости.

Любопытно, что до введения нового ценового предела цены на авиабилеты отличались в зависимости от класса перевозки и времени вылета и бронирования, теперь же эта разница осталась в прошлом. Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне турецкая национальная валюта снова обновила исторический минимум, рухнув ниже психологической отметки в 27 лир за доллар.

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