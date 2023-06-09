Турция снова подорожает для россиян

Туристов из России ждет рост цен в Турции, прогнозирует экономист Реджеп Эрчин.
Турецкая лира дешевеет к доллару. В середине мая курс составлял чуть менее 20 лир за доллар, сегодня - 23,5 лиры. Такая ситуация сказывается на ценах внутри страны.
"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже"
– экономист
Падение лиры, бьющее как по местному населению, так и по отдыхающим из РФ, на руку европейским туристам. Турция для них превращается в "дешевый курортный поселок", заключил эксперт в беседе с РИА Новости.
Весной туры в Турции резко подорожали, отчего спрос среди российских туристов упал. Путевки на майские праздники не были распроданы. После этого отельеры пошли на скидки, чтобы не потерять российский турпоток в разгар лета.