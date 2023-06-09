Турция снова подорожает для россиян

Опубликовано: 10:29, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Турции для россиян станет дороже из-за курсов валют. Если весной проблема была в росте курса евро, то сегодня дело в снижении курса турецкой лиры.

Туристов из России ждет рост цен в Турции, прогнозирует экономист Реджеп Эрчин.

Турецкая лира дешевеет к доллару. В середине мая курс составлял чуть менее 20 лир за доллар, сегодня - 23,5 лиры. Такая ситуация сказывается на ценах внутри страны.

"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже"

– экономист

Падение лиры, бьющее как по местному населению, так и по отдыхающим из РФ, на руку европейским туристам. Турция для них превращается в "дешевый курортный поселок", заключил эксперт в беседе с РИА Новости.

Весной туры в Турции резко подорожали, отчего спрос среди российских туристов упал. Путевки на майские праздники не были распроданы. После этого отельеры пошли на скидки, чтобы не потерять российский турпоток в разгар лета.