Туры в Турцию экстренно дешевеют

Опубликовано: 16:21, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели в Турции снижают цены из-за низкого спроса среди россиян. Цены на туры за две недели опустились на 20-30%.

Турецкие отели, боясь потерять российского туриста, снижают цены. Вслед за этим опускается и цена на туры в Турцию на лето для россиян. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ) за последние пару недель цены опустили на 20-30%. Некоторые эксперты считают, что это еще не окончательное снижение.

Сегодня купить путевку на двоих на курорт в Турции на середину мая в отель «пять звезд» по системе «все включено» можно за 70-90 тыс рублей. Путевка на лето с аналогичными условиями обойдется на 30-40% дороже, но все же это ощутимо дешевле, чем туры, которые россияне приобретали в феврале-марте по акциям раннего бронирования, рассказал глава сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В среднем цены упали не менее, чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но я думаю, что снижение продолжится",

– добавил он.

На 20% доступнее стали туры на двоих, на 30-35% - семейные туры на троих, поделились в сети турагентств "Магазин горящих путевок". Две недели на двоих на турецком курорте обойдутся в 130 тыс рублей вместо почти 170 тыс рублей еще недавно.

Расчет турецких отельеров оправдался - спрос на туры в Турцию из России заметно вырос во второй половине апреля. Впрочем, на спросе сказывается также сезонность - лето в Турции высокий сезон, в отличие от весны, когда купаться можно только в подогреваемых бассейнах.