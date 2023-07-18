Турецкая лира не продержалась и сутки

Опубликовано: 13:02, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкая лира сегодня снова обновила исторический минимум, не продержавшись даже суток после последнего антирекорда: она впервые "провалилась" ниже психологической отметки в 27 лир за доллар.

Утренние торги показали, что курс в 26,35 лиры за доллар – еще не дно падения турецкой валюты: всего за три часа она успела опуститься ниже психологического барьера в 27 лир за доллар США.

Это уже третий за последний месяц антирекорд, который показывает слабеющая турецкая лира. Меньше чем за сутки, со вчерашнего дня, она смогла потерять еще 65 курушей, передает РИА Новости.

На 12.04 мск курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры за доллар, и, судя по всему, это не предел – уже 20 июля, в четверг, Центробанк страны примет решение по ключевой ставке, которая может резко повыситься с 15 до 20-21%, и курс лиры с рыси перейдет в галоп.

Ожидания у участников рынка довольно пессимистичные – еще в июне турецкий финансовый регулятор заявил, что продолжит ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока это не даст повода для оптимистичной оценки по инфляции.

Напомним, ЦБ Турции 22 июня впервые за два с лишним года повысил ключевую ставку - с 8,5% до 15%.