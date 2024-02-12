Турцию настигнет "Небесный щит"

Турция присоединится к европейскому проекту противовоздушной обороны "Небесный щит", который реализуется под руководством Германии. Общее число стран, участвующих в проекте, достигнет 21.
Проект противовоздушной обороны "Небесный щит" расширяет количество стран-участниц. В скором времени к нему намерена присоединиться Турция.
Также кроме Турции к проекту ПВО примкнет Греция. Таким образом, "Небесный щит" накроет 21 страну.
Европейский проект Sky Shield или "Небесный щит" был создан в 2022 году федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
С помощью нее европейские страны контролируют закупки систем противовоздушной обороны, а также повышается совместимость систем.
В планах у правительства Германии, полностью реализовать проект в течение пяти лет.
"Небесный щит" не входит в систему ПВО НАТО и включает в себя нейтральные страны – Австрию и Швейцарию.