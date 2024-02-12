Вестник Кавказа

Турцию настигнет "Небесный щит"

Турцию настигнет "Небесный щит"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция присоединится к европейскому проекту противовоздушной обороны "Небесный щит", который реализуется под руководством Германии. Общее число стран, участвующих в проекте, достигнет 21.

Проект противовоздушной обороны "Небесный щит" расширяет количество стран-участниц. В скором времени к нему намерена присоединиться Турция.

Также кроме Турции к проекту ПВО примкнет Греция. Таким образом, "Небесный щит" накроет 21 страну. 

Европейский проект Sky Shield или "Небесный щит" был создан в 2022 году федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

С помощью нее европейские страны контролируют закупки систем противовоздушной обороны, а также повышается совместимость систем. 

В планах у правительства Германии, полностью реализовать проект в течение пяти лет. 

"Небесный щит" не входит в систему ПВО НАТО и включает в себя нейтральные страны – Австрию и Швейцарию. 

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