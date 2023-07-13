Турция стала второй по импорту в Россию

Турция вышла на второе место по ввозу своих товаров в Россию в первом полугодии нынешнего года, опередив по этому показателю Беларусь, а лидирует в экспорте Китай, показало исследование банка "Точка".
"На первом месте среди стран-импортеров оказался Китай - 42% от общего объема импорта. На втором месте - Турция, поставляющая 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь – 12%"
- исследование банка
Годом раньше тройка лидеров выглядела иначе: экспорт из Китая составлял 38%, на втором месте с 24% была Беларусь, а Турция ввозила всего 5% своих товаров, передает РИА Новости.
"Российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды"
- эксперт направления внешнеэкономической деятельности в "Точке" Алена Панаско
Российские импортеры предпочитают закупать за рубежом промышленное оборудование и производить на нем собственные товары, показало исследование.