Турция стала второй по импорту в Россию

Опубликовано: 10:03, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция в нынешнем 2023 году опередила Беларусь по экспорту своих товаров в Россию, показало исследование, проведенное специалистов банка "Точка". Однако до Китая ей все равно далеко.

Турция вышла на второе место по ввозу своих товаров в Россию в первом полугодии нынешнего года, опередив по этому показателю Беларусь, а лидирует в экспорте Китай, показало исследование банка "Точка".

"На первом месте среди стран-импортеров оказался Китай - 42% от общего объема импорта. На втором месте - Турция, поставляющая 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь – 12%"

- исследование банка

Годом раньше тройка лидеров выглядела иначе: экспорт из Китая составлял 38%, на втором месте с 24% была Беларусь, а Турция ввозила всего 5% своих товаров, передает РИА Новости.

"Российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды"

- эксперт направления внешнеэкономической деятельности в "Точке" Алена Панаско

Российские импортеры предпочитают закупать за рубежом промышленное оборудование и производить на нем собственные товары, показало исследование.