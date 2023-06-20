Опубликовано: 13:30, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан, Турция, Индия и Китай стали главными партнерами России. Страновая структура отечественной экономики претерпела серьезные изменения.

Исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов перечислил государства, с которыми Россия установила прочные партнерские отношения в торговле.

В интервью РИА Новости он заявил, что сегодня у России серьезно растет торговля с Азербайджаном, Турцией, Китаем и Индией. По его словам, за счет хорошей работы на юге и востоке азиатские государства заместили Москве торговлю с Западом.

Давыдов заявил, что в условиях современных реалий страновая структура отечественной экономики претерпела кардинальные изменения, напомнив об экономической политике ЕС в отношении России.

Если Европа в 2022 году еще как-то держалась в лидерах, то сейчас она "отвалилась", они сами себя закрыли, отрезали от нас. Еще порядка 10 лет назад ЕС у нас во внешней торговле составлял более 50%, потом они упали до 38%, потом до 34%, а в этом году по пяти месяцам их доля снизилась до 17-18%.