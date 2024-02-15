Вестник Кавказа

Турция поставила Израилю ультиматум по Газе

Турция поставила Израилю ультиматум по Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции призвал мировое сообщество усилить работу по продвижению мирной повестки на Ближнем Востоке. В частности, по реализации проекта создания "двух государств".

Власти Турции вновь призвали мировое сообщество к помощи Ближнему Востоку в установлении прочного мира на основе реализации концепции двух государств.

В частности, глава МИД страны заявил о том, что G20 и международное сообщество в целом должно усилить работу по выходу из конфликта.

Также было заявлено, что Анкара со своей стороны сделает все, для создания независимой Палестины, так как только такой выход из конфликта способен обеспечить прочный мир в регионе.

Напомним, что власти Израиля, в частности, премьер страны, неоднократно подчеркивали, что не приемлют создания независимой Палестины.

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