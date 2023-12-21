Турция перенесла принятие Швеции в НАТО на неопределенный срок

По данным правящей Партии справедливости и развития Турции, в повестке дня турецкого парламента нет не только самого вопроса о расширении НАТО за счет Швеции, но и даты собрания Верховного совета парламента, необходимого для внесения этого вопроса в календарь заседаний.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик рассказал сегодня об отсутствии в календаре заседания турецкого парламента пункта о дискуссии по ратификации протокола расширения НАТО за счет Швеции.

Челик признал, что Стокгольм проделал некоторую работу по антитеррористическим требованиям Анкары, причем это было официально подтверждено Комитетом парламента Турции по внешней политике – однако Верховный совет парламента все еще не рассматривал вопрос о внесении в повестку дня шведского протокола НАТО в тот или иной день.

Пресс-секретарь правящей партии добавил, что вопрос передачи Турции американских истребителей F-16 в соответствии с новейшими военно-техническими договоренностями Вашингтона и Анкары является принципиальным моментом в отношениях между турецкими властями и партнерами по альянсу.