Вестник Кавказа

Турция: Израиль виноват в эскалации в Красном море

Турция: Израиль виноват в эскалации в Красном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции и Ирана обвинили Израиль в эскалации на Ближнем Востоке. Также была подчеркнута необходимость налаживания поставок гуманитарной помощи в Йемен.

Лидеры Турции и Ирана обвинили власти еврейского государства в эскалации на Ближнем востоке, также, по их мнению, Израиль виновен в ухудшении ситуации в Красном море.

«Нынешняя обстановка в Красном море является результатом агрессии израильского режима, и заявили, что для нормализации обстановки в регионе необходимы решительные меры по противодействию преступлениям Израиля»

– совместное заявление лидеров Турции и Ирана

Далее в заявлении подчеркнуто, что в Йемене должен быть установлен долгосрочный мир и стабильность. Также отмечается, что необходимо наладить в страну поставки гуманитарной помощи, в частности, лекарств и продовольствия.  

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