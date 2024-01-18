Турция: Израиль виноват в эскалации в Красном море

Власти Турции и Ирана обвинили Израиль в эскалации на Ближнем Востоке. Также была подчеркнута необходимость налаживания поставок гуманитарной помощи в Йемен.

Лидеры Турции и Ирана обвинили власти еврейского государства в эскалации на Ближнем востоке, также, по их мнению, Израиль виновен в ухудшении ситуации в Красном море.

«Нынешняя обстановка в Красном море является результатом агрессии израильского режима, и заявили, что для нормализации обстановки в регионе необходимы решительные меры по противодействию преступлениям Израиля»

– совместное заявление лидеров Турции и Ирана

Далее в заявлении подчеркнуто, что в Йемене должен быть установлен долгосрочный мир и стабильность. Также отмечается, что необходимо наладить в страну поставки гуманитарной помощи, в частности, лекарств и продовольствия.