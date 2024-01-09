Страны ЕС отправляют миссию в Красное море

Страны Евросоюза достигли принципиальной договоренности об отправке в Красное море военной миссии. Она займется обеспечением безопасного судоходства: сейчас проходу судов угрожают хуситы из Йемена.

Главы МИД европейских стран направляют военную миссию в Красное море, о достижении договоренности заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Важное заявление политик сделал по итогам заседания Совета Евросоюза, которое прошло в Брюсселе.

"Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии"

– Боррель

Министр иностранных дел Португалии сообщил, что Лиссабон готов тем или иным образом принять участие в ее работе. По словам Жуана Гомеша Карвинью, едва ли Португалии удастся отправить в Красное море "фрегат или корабль", однако на "определенное участие" ее партнеры рассчитывать могут.

О том, какие силы ЕС может задействовать для защиты судов в Красном море, ранее писали СМИ. Так, по данным Politico, в состав миссии могут войти эсминцы либо фрегаты с системой ПВО, как минимум три корабля. Европейская миссия также будет действовать в координации с другими защитниками мирных судов от хуситов.