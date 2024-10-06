Туманно и прохладно будет на Кубани

Туман, кратковременный дождь, гроза ждут жителей Кубани 11 октября. Столбики термометров будут подниматься до +25 градусов.

В пятницу, 11 октября, на Кубань придет похолодание. В частности, ожидаются туман, кратковременные дожди и вероятность грозы.

Синоптики прогнозируют, что утром часть края накроет туман. Он будет образовываться за счет высокой влажности и минимальной температуры, что приводит к конденсации водяного пара в воздухе. По данным метеорологических служб, подобные условия могут наблюдаться в почти всех уголках Кубани, включая Краснодар.

На протяжении дня, начиная с утра, в Краснодаре и окрестностях ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +23…+25 градусов, что ниже обычных октябрьских показателей.

Такое небольшое похолодание связано с влиянием атмосферного фронта, который будет проходить через регион.

Несмотря на ухудшение погоды в области, температура на Азовском и Черноморском побережьях останется относительно высокой – днем ожидается максимальная температура воздуха около +26 градусов.