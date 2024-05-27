Трое заключенных попытались взорвать отдел полиции в Дагестане

Трое террористов ждут суда в Дагестане за попытку подрыва полицейского участка. План злоумышленников провалился : бомба взорвалась дома у одного из них.

Трое заключенных разработали план подрыва полицейского участка в Дагестане, проинформировали местные силовики.

«Ими были приобретены у неустановленных лиц не менее 4-х гранат, а также компоненты для изготовления взрывчатого вещества, которые они перевезли в арендуемое жилище и хранили до обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов»

– СУ СКР по РД.

В мае прошлого года злоумышленники разработали план, однако реализовать его не удалось, так как взрывчатка, предназначавшаяся до полицейских, взорвалась дома у одного из подозреваемых. После ЧП они были задержаны и в настоящее время ждут суда.