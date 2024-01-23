Треш-стримы окончательно запретили в России – Госдума приняла закон

Треш-стримы попали под запрет в России. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума, пока в первом чтении. Такие прямые эфиры должны будут удаляться, за их размещение сайтам грозит блокировка.

Госдума приняла третий и последний закон из пакета о запрете треш-стримов, детали сообщаются на сайте нижней палаты.

Документ обязывает все онлайн-платформы находить и удалять такие прямые эфиры. Сайты, на которых будут оставаться фото и видео, изображающие жестокие противоправные поступки, а также их последствия и призывы к ним, будут запрещены и заблокированы.

Два предыдущих законопроекта из этого пакета также приняты в первом чтении. Они посвящены наказаниям для треш-стримеров. За такие трансляции можно получить штраф до 700 тыс рублей, предусмотрена и уголовная ответственность – если человек совершает преступление в прямом эфире.

Ранее председатель ГД объяснял, что закон был принят после многочисленных обращений простых россиян, которые просили уберечь прежде всего детей и молодежь от вредного для психики контента, который становится причиной жестокости и насилия.

"Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь"

– Вячеслав Володин

Треш-стрим – что это такое?

Трэш-стрим – это трансляция онлайн действий, которые могут быть опасными для здоровья и даже для жизни как самого треш-стримера, так и для других людей или животных. Как правило, ведущий совершает что-то эпатирующее. Это может быть избиение, унижение, принуждение к употреблению алкоголя и т. д.

Такие поступки треш-стримеры, как правило, совершают за денежное вознаграждение от зрителей – донаты. Зрители могут и "заказывать" то или иное действие.