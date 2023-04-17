Опубликовано: 15:19, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд в Ташкенте приговорил троих жителей Узбекистана к длительным тюремным срокам. Они обвинялись в террористической деятельности на территории Сирии.

В Ташкенте приговорили к тюремному заключению троих жителей Узбекистана, которые участвовали в террористической деятельности в составе одной из запрещенных организаций, сообщает пресс-служба Верховного суда страны.

По версии следствия, боевиков осудили за терроризм, посягательство на конституционный строй Узбекистана и прохождение обучения с целью организации террористических актов. Все трое получили по 15 лет лишения свободы.

Судом было установлено, что осужденные, оказавшись под влиянием других террористов, отправились в Сирию в 2019 году, где воевали в рядах запрещенной в РФ организации "Катиба Таухид валь-Джихад". В прошлом году их деятельность пресекли, а террористы были задержаны и отправлены в Узбекистан.