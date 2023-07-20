Трасса "Таврида" открылась для проезда

Крымская трасса "Таврида" работает в штатном режиме. Сегодня движение открыто в обоих направлениях.
В Крыму после вчерашнего ЧП вновь открылся проезд по трассе "Таврида".
"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено"
– глава Крыма Сергей Аксенов
В четверг после обеда автомобили и автобусы свободно проезжают участок, перекрывавшийся накануне. Для проезда открыты полосы как ту, так и в другую сторону.
Дорога временно закрывалась из-за пожара, возникшего на полигоне, сегодня ситуация нормализовалась, объезжать 118-130 км трассы больше не требуется.