Трасса "Таврида" открылась для проезда

Опубликовано: 17:56, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымская трасса "Таврида" работает в штатном режиме. Сегодня движение открыто в обоих направлениях.

В Крыму после вчерашнего ЧП вновь открылся проезд по трассе "Таврида".

"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено"

– глава Крыма Сергей Аксенов

В четверг после обеда автомобили и автобусы свободно проезжают участок, перекрывавшийся накануне. Для проезда открыты полосы как ту, так и в другую сторону.

Дорога временно закрывалась из-за пожара, возникшего на полигоне, сегодня ситуация нормализовалась, объезжать 118-130 км трассы больше не требуется.