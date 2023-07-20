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Трасса "Таврида" открылась для проезда

Трасса &quot;Таврида&quot; открылась для проезда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крымская трасса "Таврида" работает в штатном режиме. Сегодня движение открыто в обоих направлениях.

В Крыму после вчерашнего ЧП вновь открылся проезд по трассе "Таврида".

"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено"

– глава Крыма Сергей Аксенов

В четверг после обеда автомобили и автобусы свободно проезжают участок, перекрывавшийся накануне. Для проезда открыты полосы как ту, так и в другую сторону.

Дорога временно закрывалась из-за пожара, возникшего на полигоне, сегодня ситуация нормализовалась, объезжать 118-130 км трассы больше не требуется.

В Крыму перекрыли трассу &quot;Таврида&quot; из-за пожара

В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара

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