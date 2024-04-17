Вестник Кавказа

Торгующую людьми банду раскрыли на Ставрополье

Торгующую людьми банду раскрыли на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Члены преступного сообщества занимались поиском незаконно находившихся в РФ иностранцев. Банда орудовала на территории нескольких округов Ставрополья.

В Ставропольском крае завели 12 уголовных дел в отношении 9 человек, подозреваемых в торговле людьми. Об этом информирует региональное управление ФСБ.

Преступную банду создал один из фигурантов дела. Она состояла из четырех групп, участники которых искали нелегально находящихся в РФ иностранцев.

"Под предлогом дальнейшей легализации нахождения в стране и оформлении на работу у пострадавших забирали документы, после чего заключали сделки их купли-продажи и отправляли на новые места трудовой деятельности"

– пресс-служба управления

Банда орудовала в Невинномысске и в трех округах региона – Изибольненском, Труновском и Шпаковском. От их рук пострадали 8 местных жителей и два иностранных гражданина, находившихся в стране нелегально.

Четверых подозреваемых заключили под стражу, для остальных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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