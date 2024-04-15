Мужчине грозит длительное лишение свободы за вымогательство денег на Ставрополье

Житель Ставрополья вымогал крупную денежную сумму у своего знакомого. Теперь ему грозит длительное лишение свободы.

В Ставропольском крае местный 25-летний житель обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщает прокуратура региона.

Случай произошел 3 года назад в городе Лермонтов.

"По версии следствия, в июле 2021 год подсудимый, высказывая угрозы и применяя насилие, требовал у местного жителя передать денежные средства в сумме 400 тыс рублей в качестве компенсации за якобы упущенную выгоду от инвестирования в ставки на спорт"

– пресс-служба ведомства

Испугавшись за себя и своих близких, потерпевший обратился в полицию. Материалы уголовного дела передадут для рассмотрения в Лермонтовский городской суд.

Обвиняемому грозит лишение свободны на срок до 7 лет.