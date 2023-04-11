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Торги на Мосбирже стартовали с роста доллара и снижения евро и юаня

Торги на Мосбирже стартовали с роста доллара и снижения евро и юаня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в ходе утренних торгов Мосбиржи курс доллара снова пошел вверх, выросши до 81,68 рубля. А вот курсы евро и юаня наоборот ненамного, но все же сдают позиции.

Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи курс доллара к рублю вырос на 6,75 копейки и составил 81,68 рубля.

Курс евро наоборот снизился на 1 копейку, сейчас европейская валюта торгуется за 88,84 рубля, передает ТАСС.

Немного сдала позиции и китайская валюта – юань на старте торгов потерял 0,7 копейки и сейчас стоит 11,84 рубля. 

Доллар и евро продолжили снижение рубля

Доллар и евро продолжили снижение рубля

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