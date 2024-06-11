Токсин ботулина выявлен во взятых пробах – Роспотребнадзор

Свыше 170 россиян в разных регионах находятся в больницах с ботулизмом. Вспышка ботулизма в России вызвана употреблением салата «лобио», изготовленного со множеством нарушений. Взятые пробы подтвердили наличие ботулотоксина в салате с фасолью.

Роспотребнадзор после вспышки ботулизма в России взял сотни проб, результаты проверки установили наличие токсина ботулина.

Всего в России с ботулизмом за помощью медиков за последние дни обратились более 170 человек. Пострадали жители Москвы, Подмосковья, Казани, Нижнего Новгорода. Более 40 пациентов находятся в реанимации, основная часть пострадавших остается в тяжелом состоянии. Накануне вечером были выявлены еще 17 человек с подозрением на ботулизм.

"Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение. Пациенты из неинфекционных стационаров, куда они на первом этапе были госпитализированы, переведены в инфекционные стационары"

– Роспотребнадзор

Известно, что причиной распространения ботулизма в России стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке" предприятий ООО "Локалкитчен" (Москва) и ООО "САВОН-К" (Московская область). Изготовление салата велось с многочисленными нарушениями норм, на производстве отсутствует даже централизованное водоснабжение. Лабораторные исследования выявили ботулотоксин в продукции.

"Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2,8 тыс исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин"

– ведомство

Специалисты готовятся к углубленному исследованию проб.

По данным за 18 июня вся опасная продукция изъята из продажи, все покупатели салата с ботулином установлены. За сотнями человек ведется наблюдение.