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Токаев примет участие в саммите БРИКС

Токаев примет участие в саммите БРИКС
© Фото: сайт БРИКС
Президент Казахстана присоединится по видеосвязи к заседанию БРИКС завтра. Токаев выступит в качестве председателя ШОС.

К участию в XV саммите БРИКС в четверг присоединится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"24 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видео-конференц-связи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге"

– пресс-служба президента республики

Токаев выступит на заседании как действующий председатель ШОС, лидер ЮАР Сирил Рамапоса пригласил его к участию в саммите.

Глава МИД Саудовской Аравии поучаствует в саммите БРИКС

Глава МИД Саудовской Аравии поучаствует в саммите БРИКС

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