Токаев примет участие в саммите БРИКС

Президент Казахстана присоединится по видеосвязи к заседанию БРИКС завтра. Токаев выступит в качестве председателя ШОС.
К участию в XV саммите БРИКС в четверг присоединится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"24 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видео-конференц-связи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге"
– пресс-служба президента республики
Токаев выступит на заседании как действующий председатель ШОС, лидер ЮАР Сирил Рамапоса пригласил его к участию в саммите.