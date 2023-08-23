Токаев примет участие в саммите БРИКС

Опубликовано: 8:04, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт БРИКС

Президент Казахстана присоединится по видеосвязи к заседанию БРИКС завтра. Токаев выступит в качестве председателя ШОС.

К участию в XV саммите БРИКС в четверг присоединится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"24 августа 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видео-конференц-связи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге"

– пресс-служба президента республики

Токаев выступит на заседании как действующий председатель ШОС, лидер ЮАР Сирил Рамапоса пригласил его к участию в саммите.