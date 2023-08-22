Глава МИД Саудовской Аравии поучаствует в саммите БРИКС

Опубликовано: 19:56, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии будет участвовать в саммите БРИКС. Здесь он проведет ряд переговоров.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявлен участником саммита БРИКС, стартовавшего во вторник в ЮАР.

«Представляя его высочество принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра (Саудовской Аравии), министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд отправился сегодня в Южно-Африканскую Республику во главе делегации королевства, которая примет участие в диалоге "Друзей БРИКС+" и диалоге «БРИКС – Африка»

– МИД королевства

Уточняется, что министр намерен провести встречи на высоком уровне.