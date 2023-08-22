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ГЛАВНОЕ: саммит БРИКС проходит в ЮАР

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой одиннадцатого выпуска программы стал саммит стран БРИКС, который проходит в Южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Помимо постоянных членов организации в лице Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, на саммит прибыли представители свыше 50 государств, 23 подали заявки на членство в структуре. В нашей программе мы обсудили значение организации БРИКС для мировой политики и международных отношений. 

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова 

Телеграм-канал Гии Саралидзе 

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