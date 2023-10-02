Токаев обсудил с Эрдоганом сотрудничество Казахстана и Турции

Опубликовано: 16:35, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к саммиту Организации тюркских государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили сотрудничества Астаны и Анкары и подтвердили приверженность укреплению партнерства. Они также затронули двусторонние отношения в различных сферах и актуальные международные и региональные вопросы.

Кроме того, Токаев и Эрдоган поговорили о подготовке к Х саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре в столице Казахстана. Как добавил президент РК, встреча станет главным шагом на пути развития отношений между странами.