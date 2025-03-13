Терминал Кулеви в Грузии увеличил объем перевалки грузов в 2024 году

В 2024 году через терминал Кулеви в Грузии было перевалено на 349 тыс т грузов больше, чем в 2023 году. Промышленный объект принадлежит азербайджанской компании SOCAR.

Через принадлежащий азербайджанской компании SOCAR нефтяной терминал Кулеви в Грузии было перевалено свыше 2,5 млн т грузов в 2024 году, сообщили в компании.

"Из этого объема 0,95 миллиона тонн составляют грузы азербайджанского происхождения, а 1,55 миллиона тонн — транзитные грузы"

- компания SOCAR

Отмечается, что в 2023 году через терминал было перевалено 2,1 млн т грузов. Это значит, что в 2024 году объем грузов увеличился на 349 тыс т, добавили в SOCAR в разговоре с изданием Trend.

Ранее компания SOCAR заявила о намерении расширить терминал Кулеви. Она намерена нарастить объем перевалки грузов до 4 млн т ежегодно и создать дополнительные условия для переработки сжатого газа и нефтехимической продукции.