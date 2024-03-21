Теракт в "Крокус Сити холле" объединил Южный Кавказ

Жители столиц трех южнокавказских республик – Баку, Еревана и Тбилиси – устроили стихийные поминальные акции у российских дипмиссий в связи с массовой гибелью людей во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Во всех трех республиках Южного Кавказа граждане выражают сегодня соболезнования близким погибших в ходе теракта в "Крокус Сити холле" в Подмосковье, приносят цветы и символические подарки к российским представительствам.

Так, в Баку к посольству России сегодня с раннего утра местные жители несут траурные цветы и венки, игрушки и свечи в память о жертвах злодеяния, совершенного накануне против посетителей "Крокус Сити холла". Бакинцы говорят о недопустимости террористических преступлений и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Ереване у российского посольства также появились цветы и свечи. Ереванцы требуют наказания террористов и соболезнуют семьям жертв теракта. Как пишет ТАСС, многие отказываются говорить с журналистами и выражают свои чувства без комментариев.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с РФ, в Грузии также поминают погибших – тбилисцы приходят с цветами и свечами к швейцарскому посольству, где расположена Секция интересов России. В Тбилиси люди надеются на обнаружение заказчиков теракта и заверяют в сочувствии близким погибших и пострадавшим.