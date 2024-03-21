Москва поблагодарила международное сообщество за поддержку

МИД РФ выразил признательность всем внешним силам, которые накануне и сегодня заявили об осуждении теракта в "Крокус Сити холл" и поддержке семей жертв и пострадавших во время этого злодеяния.

МИД России сегодня днем поблагодарил все иностранные государства, чьи представители выразили соболезнования и поддержку семьям погибших в теракте в "Крокус Сити холле" и раненым в ходе этого преступления против человечности. Российские дипломаты отметили, что письменные и устные обращения от руководства многих стран мира, международных структур, религиозных и некоммерческих организаций поступают в Москву с самого начала известий о теракте.

"В них выражаются глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, слова поддержки и солидарности с российским народом, категорическое неприятие этого страшного преступления. Перед российскими дипломатическими представительствами за рубежом возникают стихийные мемориалы, куда люди несут цветы и свечи"

– МИД России

В связи с этим ведомство выразило благодарность каждому политику и простому гражданин, кто проявил сочувствие России в этот трагический день. В частности, Совбез ООН экстренно принял декларацию об осуждении теракта. Особо российские дипломаты отметили соболезнования, озвученные коллегами из Азербайджана, Турции, Казахстана, Венгрии, Иордании и Мали.

"Наша страна поддерживает все усилия, направленные на противодействие международному терроризму, осуждает его во всех формах и проявлениях, где бы ни совершались террористические акты. Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. Борьба с этим злом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества"

– МИД России

В ведомстве также заверили граждан, что заказчики и организаторы преступления против человечества будут обязательно найдены и осуждены по закону.