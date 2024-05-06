Тепло вернется в дома жителей Северной Осетии

В домах жителей Северной Осетии вновь станет тепло.
Глава региона Сергей Меняйло поручил представителям ЖКХ республики проводить мониторинг ситуацию и возобновлять подачу отопления в случае сильного снижения температуры. С таким указанием он выступил на очередном заседании правительства Северной Осетии.
Сообщается, что из-за ухудшения погодных условий и холодов отопление будет включено в медицинских и учебных учреждениям.
Подача отопления будет осуществляться в течение недели.
"У нас холод не только сегодня, и до этого было прохладно. МинЖКХ, надо оперативно в эти вопросы вмешиваться. Главы районов, вы тоже анализируйте температуру воздуха на улице и своим решением возобновите подачу отопления. Температура воздуха в помещениях детских садов, школ, больниц должна быть в соответствии с нормами. Проведите все документально и на неделю дайте тепло в дома"
– Сергей Меняйло
Ранее сообщалось, что на территории Северной Осетии в течение двух дней будет наблюдаться резкое ухудшении погодных условий – сильный ветер и затяжные ливни, при этом температура в ночные часы может опуститься до 6 градусов тепла.