Северная Осетия готовится к ливням и шквалу

Синоптики прогнозируют, что в Северной Осетии пройдут ливни с грозами. Также прогнозируется усиление ветра до 25 м/с.

Северная Осетия готовится к непогоде – сильные ливни, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются до 14 мая. Эти явления могут принести много неприятностей, включая отключения электроэнергии в некоторых населенных пунктах региона, предупреждают коммунальщики.

«По данным „Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ 12, 13 и 14 мая местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с. В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема»

– пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Подготовка к сильным ливням и грозам

Отметим, что спасатели просят следить за прогнозами погоды и быть готовым к экстремальным условиям. Также не лишним будет подготовить необходимые запасы продуктов, воды, свечей, батареек и других предметов для обеспечения безопасности в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, необходимо проверить крыши зданий, водосточные системы и другие конструкции на предмет возможных повреждений, которые могут усугубиться во время сильных ливней. Во время ливней и грозы важно оставаться в безопасном месте, подальше от окон и металлических предметов. Избегайте открытых пространств, мостов и высоких деревьев.