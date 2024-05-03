Рабочая неделя на Ставрополье начнется с дождей

Синоптики прогнозируют, что новая неделя начнется на Ставрополье с дождей. Также возможно похолодание.

Новая рабочая неделя в Ставропольском крае начнется с дождей, об этом информирует местный Гидрометцентр.

«В понедельник, 13 мая, станет варьироваться от 12 до 17 градусов. Такие же показатели ожидаются и во вторник, 14 мая, и среду, 15 мая. Все эти дни будут дождливыми»

– Гидрометцентр.

В свою очередь дорожные полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также не стоит терять бдительности на дорогах.

Важно отметить, что во время дождей возможно усиление ветра, поэтому будьте осторожны и предпринимайте необходимые меры предосторожности, особенно если планируете длительное пребывание на открытом воздухе или управление транспортным средством.

Температура воздуха останется в пределах нормы для данного времени года, однако в связи с осадками может быть незначительное понижение температуры по сравнению с предыдущими днями. По мере приближения к середине недели ожидается улучшение погодных условий, дожди прекратятся, и вернется более стабильная и сухая погода.