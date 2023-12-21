Тенденция роста экономики Грузии сохранится - власти

В Грузии заявили, что экономика страны продолжит расти, а инфляция будет ниже целевого показателя. Там добавили, что рейтинг Грузии может быть значительно улучшен.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что страна сохранит тенденцию экономического роста в этом году, а экономика будет расти и в последующие годы.

"В этом году Грузия сохранит тенденцию экономического роста, а в ближайшие годы экономический рост будет еще выше, понимаем, что в 2025 году будет больше стабильности. Также в связи с инфляцией у нас довольно позитивные результаты благодаря координированной работе правительства и Нацбанка"

- Леван Давиташвили

Он выразил надежду, что инфляция в стране будет ниже целевого показателя в 3% и в текущем году. Министр отметил, что Fitch также соглашается с этим прогнозам.

"Согласно ожиданиям Fitch, экономика Грузии значительно вырастет и в 2024 году – более 5%, что достаточно близко к прогнозам Международного валютного фонда и других финансовых организаций"

- Леван Давиташвили

Глава ведомства прогнозирует, что на фоне прогресса, который Грузия показывает в экономической сфере в последние годы, следующий рейтинг будет значительно улучшен. При этом он добавил, что власти страны должны максимально улучшить внутреннюю ситуацию, что является важным посланием для инвесторов и международного содружества.