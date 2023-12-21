Вестник Кавказа

Грузия разорвала контракт с Китаем на ремонт дороги

Грузия разорвала контракт с Китаем на ремонт дороги
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии прекратило сотрудничество с компанией из Китая, которая должна была проложить более 40 км дороги в республике. Власти объявят тендер, чтобы в скором времени найти новую строительную компанию.

Власти Грузии приняли решение завершить контракт с китайской компанией "Синогидро", которая должна была отремонтировать магистраль государственного значения в республике. Китайские работники должны были отремонтировать более 40 км дорожного полотна на участке Хуло-Зарзма. 

Сейчас грузинское правительство намерено провести новый тендер, чтобы найти строительную компанию, которая возьмется за реализацию этого проекта. 
Такую информацию озвучил глава министерства экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. 

"Контракт расторгнут из-за неисполнения обязательств. Если подрядчик не выполнит обязательство, то должны быть осуществлены соответствующие юридические процедуры"

- Леван Давиташвили 

Общая протяженность магистрали составляет 47 км. В процессе ремонта будут возведены 7 мостов и проложено двухполосное дорожное полотно. Стоимость этого проекта составляет более $35 млн. 

Отмечается, что китайская "Синогидро" не первая компания, с которой был расторгнут контракт на строительство дороги. 

Ранее власти Грузии также прервали договор с итальянской строительной компанией Todini, которая выполнила только часть работ. 

Магистраль Хуло-Зарзмы важный участок дороги для развития туризма Грузии. Она соединяет не только населенные пункты высокогорной Аджарии, но и ведет к горнолыжному курорту Бешуми из Тбилиси и Батуми. 

Ремонт дороги затруднен горной местностью и сложным рельефом.

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