Вестник Кавказа

Тегеран обсудит с Москвой и Пекином угрозу восстановления санкций ООН

Джалали Казем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейские участники первой ядерной сделки с Ираном могут инициировать восстановление санкций ООН против Тегерана по завершении срока СВПД – иранские власти уже озаботились этим риском и планируют в первую очередь обсудить его с дружественными членами Совбеза ООН, Россией и Китаем.

В конце этого года перед Ираном встанет новая проблема: завершение формального действия СВПД означает возможность восстановления прежних санкций ООН против Исламской Республики, отмененных на время ядерной сделки. Эта санкционная схема не прописана в СВПД, но может быть реализована по инициативе европейских участников сделки – Лондона, Парижа и Берлина.

В связи с этим Тегеран готовит консультации с двумя участниками первой ядерной сделки, не вводившими собственных санкций против Ирана, – Москвой и Пекином, рассказал SNN глава иранской дипмиссии в России Казем Джалали.

"Мы должны проконсультироваться с нашими партнерами Китаем и Россией по вопросу угроз со стороны "евротройки" относительно активации механизма snapback"

– Казем Джалали

Схема snapback подразумевает, что каждое ограничение, наложенное на Иран на уровне ООН до 2015 года и снятое по условиям ядерной сделки, должно быть автоматически введено еще раз, как только истечет срок СВПД.

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