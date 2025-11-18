Тегеран не видит условий для переговоров с Вашингтоном

В МИД Ирана заявили об отсутствии оснований для возобновления переговоров с США по ядерной проблеме.

В МИД Ирана прокомментировали вчерашнее заявление лидера США Дональда Трампа о готовности Вашингтона к переговорам по ядерной проблеме. Как отметил официальный спикер иранского дипведомства Эсмаил Багаи, в настоящее время Тегеран не видит условий для диалога с Вашингтоном.

"Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Аббас Аракчи, невозможно вести диалог со стороной, которая не верит во взаимность переговоров, демонстрирует военную агрессию против Ирана и открыто пытается навязать свои требования"

– Эсмаил Багаи

Отметим, что президент США высказался о готовности сторон к переговорам по иранской ядерной проблеме на встреча с наследным принцем наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. По его словам, Вашингтон открыт к началу консультаций, власти ИРИ также стремятся к сделке.