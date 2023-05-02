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Тбилиси: санкции и второй фронт против РФ станут харакири для Грузии

Тбилиси: санкции и второй фронт против РФ станут харакири для Грузии
Власти Грузии в очередной раз решительно опровергли возможность введения антироссийских санкций и тем более открытия "второго фронта". В Тбилиси сравнили это с харакири.

Если бы Грузия решила ввести санкции против России, то это стало бы самоубийством для страны, такое мнение выразил генсек правящей "Грузинской мечты".

Он напомнил, что Тбилиси с самого начала публично предупредил, что не будет участвовать в антироссийских ограничениях, чтобы не нанести ущерб народу.

"Как можно присоединиться к санкциям, когда мы не уверены в том, что этим навредим России? Наоборот, навредим себе. Это было бы харакири"

— Каха Каладзе

Мэр Тбилиси добавил, что это распространяется и на возможность создания второго фронта - ведь Грузия однажды уже пошла по этому пути, и цена за полученный горький опыт была высокой.

Поэтому генсек "Мечты" уверен, что сейчас приоритеты - это мир и стабильность, а также экономическое развитие.

Каладзе: ЕС отказал Грузии из-за нежелания открыть &quot;второй фронт&quot; против России

Каладзе: ЕС отказал Грузии из-за нежелания открыть "второй фронт" против России

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