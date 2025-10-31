Тбилиси и Эр-Рияд договорились о новых гранях сотрудничества

Грузия и Саудовская Аравия проведут совместную конференцию на тему обеспечения безопасности на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке.

Представители грузинского парламента во главе с Николозом Самхарадзе, председателем комитета по внешним связям совершили рабочий визит в Эр-Рияд для встречи со своими саудовскими коллегами, сообщили в официальной пресс-службе парламента.

По информации пресс-службы парламента, Николоз Самхарадзе встретился с председателем комитета по внешним отношениям парламента Саудовской Аравии Али аль-Аклям.

В рамках встречи прошло обсуждение вопросов региональной безопасности, в частности, саудовская сторона поделилась оценкой событий, происходящих на Ближнем Востоке, а грузинская рассказала об обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

"Во время встреч основное внимание было уделено развитию двусторонних отношений. Стороны отметили, что политический диалог между Грузией и Саудовской Аравией находится на высоком уровне, однако подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах"

— пресс-служба парламента

Кроме того, Тбилиси и Эр-Рияд договорились о совместных проектах в экономической сфере, обсудили перспективы торгового сотрудничества. Одним из аспектов встречи стало обсуждение внедрения новых информационных технологий и экологические вопросы.