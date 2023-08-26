Татарское городище впервые приняло фестиваль еды

Опубликовано: 17:56, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупнейший археоисторический памятник Ставропольского края Татарское городище с сегодняшнего дня стало место проведения кулинарного фестиваля "Зов предков". Национальные кушанья для него приготовили мастера поварского искусства из наиболее популярных ресторанов Ставрополя.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко рассказал о первом фестивале национальной кулинарии "Зов предков", организованном в самом масштабном археоисторическом памятнике Ставропольского края – Татарском городище.

Он сообщил, что еду для фестиваля готовили десятки искуснейших поваров из наиболее популярных ставропольских ресторанов. Меню "Зова предков" составили преимущественно традиционные кушанья разных кавказских народов, дополненные авторскими блюдами.

Ульянченко подчеркнул, что Татарское городище сейчас активно используется властями Ставрополя для привлечения отдыхающих, заинтересованных в событийном туризме. Археоисторический памятник уже принимает фестиваль для реконструкторов, теперь к нему добавился кулинарный фестиваль.

Помимо простой дегустации блюд участники фестиваля смогли насладиться национальными танцами и попробовали свои силы в кулинарных мастер-классах, в том числе в производстве муки с помощью ручных зернотерок из древнейших времен Ставрополья.

Организаторы фестиваля с удовлетворением отметили, что аутентично древнее мукомольство оказалось популярным среди молодежи. Работа с зернотерками показывает современному поколению, насколько трудно в далеком прошлом производилась мука и откуда по всему миру к хлебу такое серьезное и уважительное отношение.