Ташкент и Самарканд свяжет платная дорога

Новая платная трасса будет проложена в Узбекистане. Дорога протяженностью чуть более 300 км свяжет Ташкент и Самарканд.

Новая автодорога между Ташкентом и Самаркандом будет построена в Узбекистане, она будет платной.

Проект был презентован в Самарканде, платная трасса протяженностью 305 км разгрузит старую дорогу. Платная дорога будет возводиться на условиях государственно-частного партнерства.

Ожидается, что на дороге можно будет развивать скорость до 150 км/ч, а проезд будет стоить около $5.