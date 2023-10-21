Платная дорога от Баку до границы с РФ скоро откроется

Опубликовано: 11:32, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Платный участок трассы Баку-Губа-госграница с РФ вскоре будет открыт. Эта дорога - часть международного коридора "Север-Юг".

В Азербайджане рассказали, когда начнет работать платная дорога до границы с Россией.

Дорога начинается у поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев и идет до госграницы, ее протяженность составляет 150 км, из них 129 - платные. Четырехполосная дорога соответствует первой технической категории и входит в состав транспортного коридора Север-Юг.

Дорога откроется для общего пользования после того, как ПО платежной системы будет интегрировано и протестировано. О том, каким образом будет производиться оплата, рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Водители смогут подойти к пункту взимания платы и произвести оплату специальными чипированными картами. Карты можно будет получить на въездах на дорогу и выездах с нее, а в ближайшем будущем - в различных пунктах продаж в городах и районах"

– глава пресс-службы Анар Наджафли

Он добавил, что часть полос на платной дороге обычные, а часть - безостановочные. На обычной полосе карту нужно приложить к лобовому стеклу, чтобы осуществить проезд.

"Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы, не снижая скорости и не останавливаясь, то есть беспрепятственно. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте"

– Анар Наджафли

Всего на дороге организованы четыре пункта въезда и выезда, Гилязинский, Сиязанский, Гандобский и Хачмазский.

"В настоящее время устанавливаются правила использования платной дороги, в которых также будет отражен вопрос ограничения скорости. Естественно, скорость на этой дороге будет выше, чем на любой другой"

– Анар Наджафли