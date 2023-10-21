Платная дорога от Баку до границы с РФ скоро откроется

В Азербайджане рассказали, когда начнет работать платная дорога до границы с Россией.
Дорога начинается у поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев и идет до госграницы, ее протяженность составляет 150 км, из них 129 - платные. Четырехполосная дорога соответствует первой технической категории и входит в состав транспортного коридора Север-Юг.
Дорога откроется для общего пользования после того, как ПО платежной системы будет интегрировано и протестировано. О том, каким образом будет производиться оплата, рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
"Водители смогут подойти к пункту взимания платы и произвести оплату специальными чипированными картами. Карты можно будет получить на въездах на дорогу и выездах с нее, а в ближайшем будущем - в различных пунктах продаж в городах и районах"
– глава пресс-службы Анар Наджафли
Он добавил, что часть полос на платной дороге обычные, а часть - безостановочные. На обычной полосе карту нужно приложить к лобовому стеклу, чтобы осуществить проезд.
"Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы, не снижая скорости и не останавливаясь, то есть беспрепятственно. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте"
– Анар Наджафли
Всего на дороге организованы четыре пункта въезда и выезда, Гилязинский, Сиязанский, Гандобский и Хачмазский.
"В настоящее время устанавливаются правила использования платной дороги, в которых также будет отражен вопрос ограничения скорости. Естественно, скорость на этой дороге будет выше, чем на любой другой"
– Анар Наджафли