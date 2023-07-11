Азербайджан и Россия ведут активную работу над коридором "Север-Юг"

Опубликовано: 18:49, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку и Москву ведут совместную работу по привлечению крупногабаритных грузов в коридор "Север-Юг". Интерес к нему сегодня продолжает расти.

Глава департамента грузовых перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Ахмедов сообщил о совместной работе Баку и Москвы по привлечению в транспортный коридор "Север-Юг" крупногабаритных грузов.

Он заявил, что сегодня интерес к коридору "Север-Юг" активно растет. По его словам, за первые 6 месяцев 2022 года удалось перевести порядка 125 тыс т грузов, а за текущее полугодие перевезено почти 390 тыс т.

Стоит подчеркнуть, что в этом году стоит ждать транспортировку 17,6 млн т грузов, что больше, чем в 2022 году (14,5 млн т). Автотранспорт доставит 5,5 млн т грузов, а к 2030 году показатели могут увеличиться до 41 млн т.