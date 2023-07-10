Опубликовано: 12:06, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Гия Саралидзе и Фархад Ибрагимов на "Соловьев.Live" поговорили о значении для России, Беларуси и мирового спорта призыва Азербайджана и Движения неприсоединения о проведении в Париже в 2024 году политически нейтральной Олимпиады и Паралимпиаде, на которые будут допущены все спортсмены, независимо от их гражданства.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в прямом эфире "Соловьев Live" и Вести.FM обсудили сегодня значимый союзнический жест Азербайджана, организовавшего призыв Движения неприсоединения к международному сообществу о проведении в Париже в следующем году политически нейтральной Олимпиады и Паралимпиады, то есть допустить к соревнованиям российских спортсменов.

Призыв, оформленный в виде декларации Движения неприсоединения, Гия Саралидзе назвал любопытным событием и очень интересным документом об олимпийском движении, отметив, что подписались под необходимостью вернуть Олимпийским играм политический нейтралитет 122 государства.

Фархад Ибрагимов в первую очередь рассказал о министерском саммите Движения неприсоединения в Баку, на котором была принята эта декларация. "На прошлой неделе в Баку прошла министерская конференция стран Движения неприсоединения. ДН – это одна из весомых международных организаций, поскольку в ней участвуют 122 страны; фактически, это вторая после ООН организация по численности. Уже четвертый год Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, а президент Ильхам Алиев является председателем организации", - сообщил он.

"На этой конференции в Баку была принята декларация, напоминающая, что спорт должен быть вне политики. Целый ряд стран, составляющих костяк Движения неприсоединения, выступили в поддержку данной декларации, а инициатором был Азербайджан. Африканские страны, латиноамериканские страны, часть евразийских стран, например, Иран – все они единогласно высказались в поддержку призыва провести в Париже политически нейтральную Олимпиаду и Паралимпиаду. Призыв прозвучал настолько громко, что глава МОК Томас Бах отреагировал на него, проявил поддержку, поблагодарил за то, что Движение неприсоединения достаточно аккуратно, тонко и очень скрупулезно подходит к решению данного вопроса", - поведал политолог.

"Движение неприсоединения напомнило тому же Баху и всем международным структурам и глобальным игрокам, что есть Олимпийская хартия, устанавливающая спорт вне политики, и что попытки отстранения от Игр отдельных стран недопустимы. Прямо не названо отстранение российских и белорусских спортсменов, но из формулировок о необходимости допуска на Олимпиаду в Париже всех 206 Национальных олимпийских комитетов понятно, что имелось в виду именно это. ДН указала, что Запад, манипулируя Международным Олимпийским комитетом, делает все возможное, чтобы не допустить наших спортсменов до каких-либо соревнований", - отметил Фархад Ибрагимов.

Эксперт особо обратил внимание, что именно Азербайджана, проявляя союзничество в отношениях с Россией, инициировал декларацию и предложил итоговые формулировки. "Соответственно, объявлено было тоже неспроста об этом в Баку. Это достаточно весомое событие. Посмотрим, как дальше будет себя на практике вести Международный Олимпийский комитет. Все-таки, большая часть государств, входящих в Олимпийское движение, открыто высказалась в поддержку тех стран, которые не допускают по политическим мотивам на Олимпийские игры. А площадкой этой декларации был Баку", - подчеркнул он.

Гия Саралидзе подтвердил важность призыва Азербайджан и ДН допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. "Я внимательно слежу за всей ситуацией вокруг наших спортсменов, и могу сказать, что впервые за все время – начиная с допинговых ограничений и продолжая запретами международных спортивных организаций в ходе специальной военной операции – впервые такое количество стран совершенно однозначно высказали Международному Олимпийскому комитету свои претензии о политизации спорта. Они указали, что МОК, который должен быть хранителем традиций открытости спорта для всех людей вне зависимости от их гражданства и вероисповедания, эти традиции нарушает", - сказал он.

"Это очень примечательная вещь, от которой, я думаю, отмахнуться просто так сейчас и президенту МОК и его структурам не удастся. Все-таки 122 страны – это очень серьезный аргумент. Сейчас Бах как-то отреагировал положительно, но хотелось бы практических решений. Их, понятно, пока не будет. Но если международное давление продолжится со стороны не-западного мира, то станет весьма показательным делом. Рано или поздно все-таки справедливость должна восторжествовать", - заключил Гия Саралидзе.