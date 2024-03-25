Шымкент принял первый рейс из Парижа

В понедельник аэропорт Шымкента впервые принял рейс из Парижа. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата.

Сегодня в аэропорту Шымкента произошло историческое событие: впервые на местном аэродроме приземлился грузовой самолет из Парижа.

«Техническая посадка воздушного судна, следовавшего по маршруту Париж-Шымкент-Хайнань состоялась в аэропорту Шымкента в рамках ранее достигнутых договорённостей с французским грузовым перевозчиком FTL airlines»

– пресс-служба городского акимата.

Новые горизонты сотрудничества

В релизе отмечается, что приземление грузового самолета из Парижа в аэропорту Шымкента свидетельствует о расширении географии грузоперевозок и укреплении экономических связей между Казахстаном и Францией. Этот исторический момент открывает новые возможности для компаний обеих стран в области торговли и транспортировки грузов.

Перспективы для регионального развития

Появление грузового рейса из Парижа в Шымкент - это не только экономическое событие, но и возможность для развития региональной инфраструктуры и повышения привлекательности региона для международных инвестиций. Это дает толчок к улучшению логистики и расширению возможностей для бизнеса.