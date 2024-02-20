Свет пропадает в Дагестане меньше на 33%

За последний год в Дагестане уменьшилось число аварий на энергетических объектах – на 33%. Региональные власти связывают этот успех с комплексными мерами по улучшению надежности электроснабжения в республике.

В Дагестане за последний год произошел значительный сдвиг в сфере энергетики - аварийность на энергетических объектах снизилась на 33%, отметили в республиканской администрации.

Уточняется, что это региональные власти активно отмечают, что такой успех стал возможным благодаря комплексной работе по повышению надежности электроснабжения на территории республики.

«Благодаря работе по повышению надежности электроснабжения по республике снижение аварийности произошло на 33%, по Махачкале — на 30%. Глава региона [Сергей Меликов] отметил значительное снижение числа обращений от граждан в связи с аварийными отключениями, а также повышение уровня взаимодействия с «Россетями»

– пресс-служба главы региона.

Одной из ключевых составляющих снижения аварийности стала модернизация и улучшение инфраструктуры энергетических объектов. Замена устаревшего оборудования, регулярные технические обслуживания и внедрение новых технологий позволили снизить риск возникновения аварий и сбоев в работе системы.

Еще одним важным фактором успеха стало обучение квалифицированных специалистов, ответственных за обслуживание и ремонт оборудования. Повышение уровня профессионализма сотрудников позволило оперативно реагировать на возможные проблемы и предотвращать аварийные ситуации.

С развитием цифровизации в энергетике внедрение современных технологий стало одним из приоритетов. Мониторинг состояния оборудования в реальном времени, автоматизация процессов и использование систем прогнозирования позволили существенно улучшить эффективность работы энергетических объектов.