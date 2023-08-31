Суд рассмотрит дело о крупном лесном пажаре в Геленджике

На Кубани продолжается расследование лесного пожара, произошедшего этим летом в Геленджике. Огонь в лесу полыхал на протяжении трех дней.

В Краснодарском крае передали в суд материалы дела о лесном пожаре, произошедшем в конце августа в Геленджике. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

"В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений) в отношении жителя Геленджика направлено в суд"

– прокурор Сергей Табельский

По его словам, ущерб от пожара превысил 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в поджоге местного жителя. Согласно предварительной информации, своими действиями он спровоцировал возгорание земляной подстилки, после чего пламя перекинулось на лес.