Вестник Кавказа

Суд наказал жителя Сочи за мошенничество с недвижимостью

Суд наказал жителя Сочи за мошенничество с недвижимостью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинец попал в колонию за обман покупателей. Причиненный ущерб составил около 60 млн рублей.

Жителю Сочи, обманувшему несколько человек на 60 млн рублей, вынесли приговор, передали в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Мужчину судили в Центральном суде Сочи по двум статьям – за мошенничество и уклонение от уплаты кредита.

Согласно информации из судебного процесса, преступник отдал банку свое нежилое помещение в качестве залога за кредит на сумму более девяти млн рублей.

Несмотря на это, злоумышленник решил незаконно продать заложенное имущество. Тем самым, он обманывал людей, желавших приобрести помещения.

«От действий подсудимого пострадали 18 человек, передавшие ему денежные суммы от 1,5 до 6,8, а в общей сложности более 60 миллионов рублей»

- пресс-служба судов Краснодарского края

Приговор мужчине вынесли в виде заключения в колонию общего режима на 5 лет.

«Иски потерпевших подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного»

- пресс-служба судов Краснодарского края

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